Ветеринары Подмосковья объяснили причины тряски головы у собак

Специалисты подмосковной Госветслужбы напомнили владельцам собак о причинах тряски головы или ушей у питомца. Такое поведение может быть нормальным при попадании воды во время купания, однако в некоторые случаях может говорить о проблемах со здоровьем.

Заметив тряску головы у собаки, стоит внимательно осмотреть уши и голову питомца. Подобное поведение может быть связано с множеством причин.

При воспалениях, таких как отит, собака испытывает резкую боль. Кроме того, в уши могут попасть инородные предметы, например, трава или песок. Они вызывают раздражение ушной раковины и провоцируют тряску головы. Поводом может стать аллергия в виде зуда внутри ушей, или даже блошиная инвазия. Укусы паразитов заставляют животное сильно беспокоиться.

Если причину поведения не удалось выяснить, рекомендуется обратиться к ветеринару. Специалист проведет осмотр, установит диагноз и, в случае необходимости, назначит терапию.

Самостоятельное лечение питомца может привести к ухудшению состояния, осложнениям и даже глухоте собаки.

В Госветслужбе напомнили, что узнать о ближайшей ветеринарной клинике можно по телефону +7 (495) 668-01-25. Запись на прием доступна через региональный портал госуслуг.