Ветеринары Подмосковья напомнили, как защитить домашних питомцев от клещей

С приходом тепла увеличивается активность клещей — переносчиков энцефалита, боррелиоза и других опасных заболеваний. Ветеринары Минсельхозпрода МО рассказали владельцам, как обезопасить питомцев от укусов насекомых на прогулке в парке, сквере или в поездке за город.

Специалисты советуют регулярно использовать средства от паразитов. Они доступны в различных форматах: капли, спреи, шампуни, ошейники и таблетки. Препараты продаются в ветеринарных аптеках и зоомагазинах.

После каждой прогулки необходимо внимательно осматривать животных, особенно в области лап, за ушами и под хвостом. Если владелец обнаружил на животном насекомое, необходимо как можно скорее его удалить с помощью пинцета.

В случае появления недомогания, апатии, ухудшения аппетита, снижения активности или повышения температуры у четвероногого друга следует обратиться к ветеринару.

В Минсельхозпроде Подмосковья уточнили, что запись на прием доступна онлайн на региональном портале госуслуг после авторизации.

При необходимости можно позвонить на горячую линию по вопросам ветеринарии: +7 495 668-01-25, ежедневно с 9 до 21 часов. Специалисты ответят на вопросы и помогут оформить запись в ближайшую государственную ветклинику.