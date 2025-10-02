Ветеринары Подмосковья дали рекомендации по уходу за взятыми с улиц животными

Взять животное с улицы — это не только доброе, но и ответственное решение, которое может спасти жизнь. Ветеринары напоминают, что первым делом найденного питомца стоит показать врачу. Он проверит здоровье животного, выявит возможные инфекции или паразитов и составит план прививок.

Дома важно кормить питомца качественными и сбалансированными кормами, подходящими по возрасту и виду, а также следить за порциями и всегда обеспечивать доступ к свежей воде. Чтобы животное быстрее привыкло к новым условиям, ему стоит выделить отдельное место. Лучше разговаривать спокойным голосом и предлагать угощения, а гладить и брать на руки — только когда питомец сам будет готов.

При наличии других животных знакомство нужно проводить постепенно и под присмотром. Владельцам собак советуют во время холодных и дождливых прогулок делать их активнее, но короче, после чего обязательно вытирать лапы и живот. Для чувствительных к холоду пород можно использовать непромокаемую одежду.

В Минсельхозе региона напомнили, что прививки и другие необходимые процедуры можно сделать в государственных ветучреждениях. Записаться на прием или получить консультацию можно по телефону единого кол-центра по телефону: 8 (495) 668-01-25. После 21:00 звонки принимает голосовой помощник «Вита».