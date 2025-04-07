Ветеринары Госветслужбы Помдосковья вакцинировали более 20 тысяч собак с января

Подмосковные ветеринары вакцинировали более 20,5 тысячи собак с начала года. При этом 11,8 тысячи животных прошли процедуру бесплатно, с использованием отечественного препарата «Рабикан».

Всего с начала года ветеринары привили бесплатно отечественным препаратом более 11,8 тысячи животных, еще около 8,5 тысячи прошли процедуру на платной основе с использованием комплексных вакцин Мультикан, Биокан и Дипентавак.

На приеме хозяева также могут зарегистрировать питомца. С марта эта процедура является обязательной для собак. С начала весны ее прошли 11,8 тысячи хвостатых.

Ставить щенков на учет необходимо после достижения ими трехмесячного возраста. Для остальных животных регистрация проводится по желанию.

Отказ от постановки собаки на учет грозит штрафом в размере до трех тысяч рублей.

Записаться на прием к специалисту можно через «Госуслуги», а также по телефону кол-центра +7 (495) 668-01-25.