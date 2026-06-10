Ветеринарный пункт будет работать в парке «Подрезково» в Химках 11 июня

В четверг, 11 июня, на территории парка «Подрезково» у входа развернется мобильный пункт Государственной ветеринарной службы Подмосковья. Услуги будут доступны с 12:00 до 14:00.

Владельцы смогут официально зарегистрировать питомца, провести чипирование с внесением данных в единый региональный реестр, а также бесплатно вакцинировать животное от бешенства.

С 2023 года регистрация собак в Подмосковье обязательна: щенков нужно ставить на учет в течение 14 дней после достижения трехмесячного возраста, взрослых собак — если они ранее не проходили эту процедуру. Регистрация кошек и других животных — по желанию владельца.

Вакцинацию от бешенства проводят бесплатно отечественным препаратом «Рабикан», прививку рекомендуют делать ежегодно. Перед вакцинацией животное должно быть клинически здоровым, а за 10 дней до процедуры необходимо провести дегельминтизацию.

Чипирование позволяет идентифицировать питомца, что упрощает его поиск в случае потери или помогает доказать принадлежность при краже. Все процедуры занимают не более 15–20 минут и не требуют предварительной записи.