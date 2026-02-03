Ветеринарный кол-центр Подмосковья принял почти 2,5 тысячи звонков в январе
В январе владельцы домашних животных Подмосковья активно пользовались помощью голосового ассистента Виты. На горячую линию поступило 2472 звонка.
Сервис дает возможность получить круглосуточную консультацию, что особенно важно ночью, когда многие клиники не работают.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что чаще всего люди спрашивали у голосового помощника о прививках. Их интересовали сроки вакцинации и то, как правильно оформить необходимые ветеринарные документы.
Также жители региона часто узнавали адреса ближайших клиник, их график работы и получали подробные инструкции, как подготовить справки для путешествий с животными.
Для связи с ветеринарной службой Подмосковья работает единый кол-центр по номеру +7 (495) 668-01-25. В ночное время звонки автоматически переключаются на робота.
Кроме того, найти ближайшую ветлечебницу и записаться на прием можно самостоятельно с помощью портала «Мой АПК».