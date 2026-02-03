Ветеринарный кол-центр Подмосковья принял почти 2,5 тысячи звонков в январе

Сервис дает возможность получить круглосуточную консультацию, что особенно важно ночью, когда многие клиники не работают.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что чаще всего люди спрашивали у голосового помощника о прививках. Их интересовали сроки вакцинации и то, как правильно оформить необходимые ветеринарные документы.

Также жители региона часто узнавали адреса ближайших клиник, их график работы и получали подробные инструкции, как подготовить справки для путешествий с животными.

Для связи с ветеринарной службой Подмосковья работает единый кол-центр по номеру +7 (495) 668-01-25. В ночное время звонки автоматически переключаются на робота.

Кроме того, найти ближайшую ветлечебницу и записаться на прием можно самостоятельно с помощью портала «Мой АПК».