Ветеринар-волонтер Екатерина Киселева намерена спасти северных оленей «из пробирки»

Семь самок и один самец северного оленя из Салехарда прибыли в приют YouРанчо в Подмосковье. Олени, оказавшиеся в деревне Еськино городского округа Серпухов, проходят адаптацию и необходимую подготовку, в том числе вакцинацию.

Рацион животных составляют ягель и грибы, также им несколько раз в неделю готовят уху и постепенно добавляют сено.

Ветеринар-волонтер Екатерина Киселева планирует применить методики искусственного осеменения и переноса эмбрионов, которые уже успешно используются в сельском хозяйстве. Такие технологии «из пробирки» уже принесли свои плоды: многие ценные породы овец успешно размножаются на российских фермах.

Екатерина Киселева хочет использовать опыт предшественников и современные ветеринарные технологии, чтобы получить потомство северных оленей «из пробирки». Этот вид, занесенный в Красную книгу, страдает от деградации пастбищ, изменения путей миграций и браконьерства.

Новый подход Екатерины Киселевой может дать надежду на спасение северных оленей.