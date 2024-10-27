Ветеринар провел лекцию в школе Дмитрова в рамках проекта по профориентации

Всероссийский профориентационный марафон «Россия — мои горизонты» проходит в школах Дмитровского городского округа. Накануне в Орудьевской школе организовали встречу с ветеринаром.

Урок для детей провела ветеринарный врач компании кормов для животных Royal Canin Мария Позднякова. Она рассказала школьникам о своей профессии, а также о профессиях кинолога, технолога и зоопсихолога.

Кроме того, ребята узнали о том, как поддерживать здоровье своего питомца, правильно за ним ухаживать и как предупредить развитие различных заболеваний.

Каждый ребенок мог задать интересующий его вопрос. В конце урока провели викторину и подарили подарки — сертификаты на посещение экскурсии на завод по производству кормов для животных.

«Курс профориентационных занятий „Россия — мои горизонты“ предназначен для школьников 6–11-х классов. Он рассчитан на 34 часа и включает в себя разнообразные занятия: тематические профориентационные, отраслевые, практико-ориентированные и другие. Курс разработан в рамках единой модели профориентации», — сказала начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.

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