Ветеран войны Нина Копейкина в Коломне отметила 101-й день рождения

Нина Копейкина родилась 14 октября 1924 года. Великая Отечественная война грянула, когда девушка училась в Кишиневском финансово-экономическом институте. На фронт она попала в 1943 году и сразу оказалась под Сталинградом. В боевых действиях участие не принимала — работала финансистом при воинской части, однако все тяготы военной жизни успела испытать на себе. После Великой Победы Нина Петровна осталась в Литве, где в 1946 году познакомилась с летчиком Федором Копейкиным. Через год они поженились, родились две дочери. В 1959 году семья переехала в Коломну.

Сегодня, несмотря на преклонный возраст, Нина Петровна предпочитает жить одна, так как уверена, что еще может справляться самостоятельно. Родственники приходят только помогать. Всего у именинницы трое внуков, четверо правнуков и одна праправнучка — школьница.