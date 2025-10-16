Ветеран войны Нина Копейкина в Коломне отметила 101-й день рождения
Почетному жителю Коломны Нине Копейкиной исполнился 101 год. Участницу Великой Отечественной войны поздравил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Нина Копейкина родилась 14 октября 1924 года. Великая Отечественная война грянула, когда девушка училась в Кишиневском финансово-экономическом институте. На фронт она попала в 1943 году и сразу оказалась под Сталинградом. В боевых действиях участие не принимала — работала финансистом при воинской части, однако все тяготы военной жизни успела испытать на себе. После Великой Победы Нина Петровна осталась в Литве, где в 1946 году познакомилась с летчиком Федором Копейкиным. Через год они поженились, родились две дочери. В 1959 году семья переехала в Коломну.
Сегодня, несмотря на преклонный возраст, Нина Петровна предпочитает жить одна, так как уверена, что еще может справляться самостоятельно. Родственники приходят только помогать. Всего у именинницы трое внуков, четверо правнуков и одна праправнучка — школьница.
«Чувствую себя хорошо. Если будет так, то буду еще жить. Занимаюсь спортом, гимнастикой. Сама себя обслуживаю, никого мне не надо. На здоровье пока не жалуюсь», — поделилась ветеран.
Глава Коломны вручил имениннице букет цветов, подарок и поздравительный адрес. «Для нас поколение ветеранов служит примером настоящего патриотизма и верности долгу. Вы навсегда вписали свое имя в историю Великой Победы. Желаю вам, Нина Петровна, крепкого здоровья», — сказал Александр Гречищев.