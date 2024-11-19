Ветераны вневедомственной охраны посетили Главный храм в Одинцове

Работники и ветераны Одинцовского отдела вневедомственной охраны побывали в музейном комплексе «Дорога Памяти» в парке культуры и отдыха «Патриот». Они прошли символический путь протяженностью 1418 шагов.

Росгвардейцы посетили Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Для них провели экскурсию по залам музея и подробно рассказали о каждом дне Великой Отечественной войны. В фотогалерее «Река времени» показана история блокадного Ленинграда, тружеников тыла и многих из тех, кто встал на защиту родины.

«В музее мы испытываем сильные эмоции и узнаем много новой информации. В галерее памяти удалось найти своих родственников, участников Великой Отечественной войны. В храме было интересно выяснить, какие военные события отражены в его внутреннем убранстве», — рассказал ветеран Николай Гуляев.

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