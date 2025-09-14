Ветераны Великой Отечественной войны сделали свой выбор во Фрязине
Ветераны Великой Отечественной войны, Почетные жители наукограда Фрязино приняли активное участие в голосовании по выборам в местный Совет депутатов. Свой гражданский долг исполнили Жучков Иван Иванович, Тимофеев Александр Филиппович и Усков Серафим Захарович.
Серафим Захарович и Александр Филиппович проголосовали, воспользовавшись услугой «Мобильный избиратель» для голосования на дому. Данная услуга предоставляется избирателям, которые по уважительным причинам не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок.
Члены участковой избирательной комиссии в установленном порядке, в сопровождении наблюдателей, осуществили выезд по адресам проживания ветеранов для обеспечения их избирательных прав.
Жучков Иван Иванович лично посетил избирательный участок, продемонстрировав тем самым высокую гражданскую ответственность и подав пример всем жителям округа.
«Их участие подчеркивает особую значимость избирательного процесса и служит напоминанием о том, что голос каждого гражданина важен для будущего нашего родного Фрязино», — отметил глава округа Дмитрий Воробьев.