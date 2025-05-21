Ветераны в Дубне выбрали объекты будущего благоустройства

На очередной встрече Совета ветеранов волонтеры помогли собравшимся выбрать объекты для благоустройства. Голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 12 июня.
Ветераны отметили, что если речь идет о родной Дубне, они активно участвуют в судьбе наукограда.
«Наши ветераны одни из самых активных жителей города, они всегда первые участвуют во всех городских инициативах — субботниках, общественных слушаниях. И в голосовании за благоустройство городской среды тоже не остались в стороне. Спасибо!» — поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.
Жители города могут отдать свой голос за благоустройство парка Авиастроителей или создание сквера во дворе домов № 43 и № 45 на проспекте Боголюбова. Территория-победитель может претендовать на получение финансирования для реконструкции.
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