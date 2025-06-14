Ветераны в Дубне изготовили носки под протез для бойцов СВО на реабилитации

Члены Совета Ветеранов Большой Волги в Дубне вручную делают специальные носки против натирания кожи, которые бойцы СВО надевают под протез. Они используют специальную резинку, чтобы было проще подобрать размер изделия.

Ветераны пробовали шить мешочки, но в таком случае сложно подобрать размер, поэтому остановились на носках. Частые стирки им не страшны, ведь в процессе пряжа становится мягче, а носок — легче.

«Нас познакомили с ребятами, которые лежат в отделении реабилитации. Когда мы отдавали подушки, они просили сделать специальные носочки, на которые можно надевать протез, чтобы им не натирало кожу и было удобно», — рассказала Валентина Пискарева, председатель Совета ветеранов Большой Волги.

Члены Совета ветеранов Большой Волги шьют подушки под поврежденные конечности для бойцов. Первую партию уже передали в отделение медицинской реабилитации № 2. Также ветераны собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети.