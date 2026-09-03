Ветераны СВО в Подмосковье проводили детей боевых товарищей в школу

Ветераны СВО в Московской области 1 сентября присоединились к акции «Быть рядом» и проводили первоклассников из семей погибших боевых товарищей на первые школьные линейки. В Химках Максим Кураков сопроводил в Кадетский корпус двойняшек Ксению и Кирилла Хохловых — детей погибшего защитника Отечества Иона Хохлова.

Акция в этом году приобрела всероссийский масштаб и прошла в 40 регионах. Ветераны сопровождали детей погибших участников СВО, а в ряде регионов также провожали в первый класс детей военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи.

Инициатива появилась в 2023 году в Тамбовской области. Тогда боевые товарищи Героя России майора Дмитрия Семенова, погибшего при исполнении долга, вместе проводили его сына в первый класс. В 2025 году акция объединила 20 регионов, а в 2026 году ее география увеличилась вдвое.

Организаторами проекта выступили Роспатриотцентр Росмолодежи и Ассоциация ветеранов СВО. Новым направлением стало сопровождение детей тех военнослужащих, которые продолжают выполнять боевые задачи. В Рязани, например, ветераны проводили в школу двух первоклассниц, чьи отцы сейчас находятся на передовой.