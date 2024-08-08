Ветераны СВО совершили массовый прыжок с парашютами на аэродроме в Чехове

В честь Дня военно-десантных войск 11 ветеранов специальной военной операции совершили прыжок с парашютом на аэродроме «Волосово» в Чехове. Там прошла акция «Небо для героев».

Бывшие бойцы СВО прыгнули с парашютами с высоты три тысячи метров. Для большинства из них это был дебютный опыт.

Акция прошла в честь праздника военно-десантных войск. Ее участники также могли потренироваться в управлении беспилотниками.

Кроме того, организаторы провели уроки мужества для курсантов военно-спортивных учебных сборов «Защитник будущего». Для них также прошла восьмидневная обучающая программа. По ее итогам каждый получит сертификат по основам работы с квадрокоптерами, тактической медицине и начальной парашютной подготовке.

Инициаторами мероприятия стали Московский городской аэроклуб ДОСААФ России, волонтерская организация «Госпиталь Время Z» и администрация Чехова. Организаторы планируют сделать акцию ежегодной.

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