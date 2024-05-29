Ветераны СВО пройдут реабилитацию в подмосковном центре имени Мещерякова

Председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева посетили Семейный центр имени Мещерякова для детей с ограниченными возможностями здоровья. Визит состоялся в рамках рабочей поездки с целью обсудить прохождение реабилитации бойцов СВО в медицинском учреждении.

По словам Болатаевой, теперь в центре также смогут пройти реабилитацию и участники СВО, которые получили ранения и имеют проблемы со зрением или слухом.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что в настоящее время в центре строят новый корпус, где жители с проблемами зрения и слуха со всей страны смогут получить помощь и реабилитацию.

По словам Цивилевой, ветераны СВО увидели, как молодые люди преодолевают трудности и этот пример вдохновил их.

«Многие ребята с нарушениями слуха и зрения получают высшее образование в специализированной академии художеств. Мы с ними вместе посещали госпитали, где лежат ветераны с ранениями. Ребята пели, показывали героям художественные номера и подарили им свои картины. Эти теплые дружеские встречи воодушевили ветеранов СВО», — заключила Цивилева.

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