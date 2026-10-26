Ветераны СВО пройдут профотбор в техническом центре в Одинцове

Ветераны СВО Одинцовского округа посетили автомобильный технический центр «Волин» в Больших Вяземах. На встрече были достигнуты соглашения об организации профотбора для бойцов с целью их дальнейшего трудоустройства.

Мероприятие прошло в рамках комплекса по промышленному туризму при поддержке окружной администрации, депутатского корпуса партии «Единая Россия» и активистов МГЕР. В сопровождении гостей также принял участие начальник территориального управления Голицынское Илья Киреев.

Ветераны изучили производственные возможности центра, работу цехов и образовательную базу. Один из бойцов проявил интерес к совместному ремонту автомобилей на территории ТЦ «Волин, что станет вкладом в интеграцию защитников Отечества в гражданскую жизнь и развитие кадрового потенциала округа.

«Подобные мероприятия не только знакомят солдат с современным производством изнутри, но и открывают реальные перспективы для профессиональной самореализации», — отметил ветеран СВО Алексей Кожушный.