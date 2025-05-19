Ветераны СВО пройдут обучение на базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья в МГИМО

На базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в МГИМО 19 участников СВО пройдут профпереподготовку. Программа рассчитала на два месяца, сообщили в пресс-службе ведомства.
За семь учебных модулей обучающиеся освоят теорию и практику в областях:
регионального управления и территориального планирования;
управления региональным и городским хозяйством;
управления государственным и муниципальным жилищным фондом.
Кроме того, участникам курса расскажут об антикризисных коммуникациях, взаимодействии с населением и цифровых аспектах инженерных систем, добавили в МинЖКХ МО.
Для получения диплома о профессиональной переподготовке студенты должны будут разработать и защитить отраслевой проект.
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