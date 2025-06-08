Ветераны СВО поучаствовали в фестивале водных видов спорта в Серпухове

Члены серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО приняли участие в фестивале водных видов спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. При помощи инструкторов они прокатились на вейкборде и увидели показательные выступления.

Соревнования прошли в Янченском водохранилище. В Серпухов приехали 30 человек из Калужской и соседних областей. Муниципалитет представляли заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин, ветераны СВО Вячеслав Графкин и Антон Псянчин. К ним присоединились товарищи из Московской областной Леонид Соболев и Николай Смирнов.

Организовал команду начальник управления развития студенческого и адаптивного спорта Федерального Центра подготовки спортивного резерва России, координатор по спорту ассоциации ветеранов Московской области и руководитель Серпуховского отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорь Старовойт.

«В Серпухове мы тоже стремимся развивать данный вид спорта. В летний сезон проводим мероприятия для людей с ОВЗ, чтобы передать им свой опыт и поспособствовать их реабилитации. Каждый из них талантливый и стремится доказать, что нет ничего невозможного. Первая станция для занятий воднолыжным спортом была открыта в городском округе в парке-отеле „Воздвиженское“ в 2014 году, затем — в парке-отеле „Русский“», — прокомментировал руководитель спортивных баз по воднолыжном спорту в Серпухове и инструктор по вейкборбу Кирилл Герасимов.

Фестиваль прошел в рамках проекта «Пробуждение вкуса к жизни: На волне спорта», поддержанного Фондом президентских грантов.