Ветераны СВО посетили производство кровельных материалов в Наро-Фоминске

Наро-фоминские школьники и члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО посетили с экскурсией компанию «Таврос» — одного из ведущих российских производителей металлопроката и кровельных материалов с большим производственно-складским комплексом. Ребятам и гостям показали складские помещения, производственные цеха и офисную часть.

Такие встречи — важная часть профориентации молодежи. Они позволяют школьникам увидеть работу крупного предприятия изнутри, получить реальное представление о современных технологиях и понять, что найти себя и построить успешную карьеру можно здесь, в родном округе.

На круглом столе после осмотра площадок участники подробно обсудили возможности, которые завод открывает для молодых специалистов. Отличившимся сотрудникам предприятия председатель Комитета по экономике Константин Соловьев вручил заслуженные награды ко Дню труда.