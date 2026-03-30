Ветераны СВО посетили экскурсию на завод торгового оборудования в Одинцове

Предприятие «Зенит Ритейл Солюшнс» в поселке Малые Вяземы провело экскурсию для ветеранов СВО и их семей. Гости ознакомились с работой производителя торгового оборудования и узнали о карьерных перспективах.

Как сообщили в региональном Мининвесте, в ходе экскурсии участникам показали производственные цеха и рассказали о вакансиях.

«Компания демонстрирует высокий уровень социальной ответственности. На предприятии адаптируют рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Компания готова брать сотрудников даже без опыта, обучая их на производстве», — отметили в министерстве.

Правительство Подмосковья первым выступило с инициативой проведения экскурсий на заводах для участников СВО. Идею поддержали предприятия региона.