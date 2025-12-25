Ветераны СВО получили современные слуховые аппараты в Подмосковье
Ветераны СВО получили современные слуховые аппараты ReSound OMNIA в Подмосковье благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества». Аппараты обеспечивают высокую разборчивость речи и автоматически адаптируются к шумной среде.
Выдача и настройка оборудования прошли на базе Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии, где ветеранам предварительно провели комплексную диагностику слуха. Им также объяснили, как правильно и безопасно использовать устройство.
Помощь получили ветераны из Раменского и Можайска. Один из них — Александр Девонин — раньше жил в Иваново и работал сварщиком. В ноябре 2023 года он ушел на СВО, где получил два ранения. Боец прошел лечение в Санкт-Петербурге, а сейчас его сопровождает филиал фонда «Защитники Отечества».
Слуховой аппарат также получил Сергей Агеенко, который участвовал в боевых действиях на Купянском и Краснолиманском направлениях. Сейчас он живет в Можайске.
«Спасибо фонду „Защитники Отечества“ за то, что мне поставили слуховой аппарат. Я себя сейчас чувствую полноценным человеком — с одним ухом это полчеловека. Спасибо, я радуюсь жизни», — поделился Сергей Агеенко.
Устройства предоставили ветеранам за счет внебюджетных средств.
«Нарушение слуха — одно из наиболее распространенных последствий боевых травм. Для ветеранов это напрямую влияет на качество жизни, возможность учиться, работать и общаться», — сказала руководитель филиала Ольга Ермакова.