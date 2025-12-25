Ветераны СВО получили современные слуховые аппараты в Подмосковье

Выдача и настройка оборудования прошли на базе Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии, где ветеранам предварительно провели комплексную диагностику слуха. Им также объяснили, как правильно и безопасно использовать устройство.

Помощь получили ветераны из Раменского и Можайска. Один из них — Александр Девонин — раньше жил в Иваново и работал сварщиком. В ноябре 2023 года он ушел на СВО, где получил два ранения. Боец прошел лечение в Санкт-Петербурге, а сейчас его сопровождает филиал фонда «Защитники Отечества».