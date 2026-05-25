Ветераны СВО из Серпухова стали рекордсменами чемпионата Европ

Открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу собрал около 900 спортсменов из 55 регионов России и девяти стран мира, включая Белоруссию, Индию и Таджикистан. Серпухов на турнире представляли руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт и ветеран спецоперации Вячеслав Графкин.

Атлеты соревновались в таких дисциплинах, как силовое и жимовое двоеборье, приседания, жим лежа и становая тяга. Серпуховские спортсмены показали достойные результаты, преодолев серьезные нагрузки.

Игорь Старовойт, выступавший в весомой категории до 90 килограммов, установил рекорд России с результатом 187, 5 килограмма и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Он занял первое место в своей категории, а также в абсолютном зачете.

Вячеслав Графкин, взяв вес 90 килограммов при собственном — 55, установил личный рекорд, победил в своей весовой категории и получил бронзовую награду в абсолютном зачете.