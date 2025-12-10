Ветераны СВО из Одинцова провели серию встреч со школьниками

Масштабный проект «Наставник Z» завершился в Сергиевом Посаде. Инициатива реализована участниками Ассоциации ветеранов спецоперации Одинцовского округа при активной поддержке партнеров и волонтеров.

С 17 октября участники проекта вместе с другими героями проводили десятки патриотических встреч для подростков из разных уголков Московской области. Встречи проходили в дружеской и открытой атмосфере, за которой стоял обмен историями о службе, долге и настоящей гражданской ответственности. Более 1500 юных жителей региона смогли пообщаться с защитниками Отечества и получить уникальный опыт общения, который помогает лучше понять важность патриотических ценностей.

Кроме того, на торжественной церемонии закрытия проекта участникам специальной военной операции вручили сертификаты об участии, фиксирующие их вклад в воспитание молодежи и продвижение патриотических ценностей.

Программа дня была насыщенной и многогранной: молебен в Троице-Сергиевой Лавре для семей героев, интерактивные зоны, концертная и фоновая музыка, портреты, выполненные шаржистом, и творческие мастерские для детей.