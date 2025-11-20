Ветераны СВО из Химок поучаствовали в областном форуме партии «Единая Россия»

На форуме «Единой России» обсудили комплексную помощь участникам специальной военной операции и их близким. Особое внимание уделили деятельности местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, начавшего работу в марте 2025 года.

Для военнослужащих в Подмосковье действует свыше 30 видов поддержки, включая финансовые выплаты, льготы, содействие в профессиональной переподготовке и трудоустройстве. Депутаты от партии продолжают совершенствовать эти меры, основываясь на обращениях самих бойцов.

«После фронта войти в темп мирной жизни и пройти социализацию очень трудно. „Единая Россия“ сделала все для того, чтобы у нас этот процесс проходил легче. Наша Ассоциация ветеранов СВО готова всецело поддержать и партию „Единая Россия“, и нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина», — подчеркнул участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

Члены Ассоциации активно занимаются профессиональным развитием. Например, химчане Александр Александров и Шамиль Хабибуллин учатся по программе «Герои Подмосковья» и уже выбрали сферы для будущей работы.

Организация также занимается отправкой гуманитарных грузов на фронт. Совместно с фондом «Защитники Отечества», комитетом семей воинов Отечества и «Боевым братством» из Химок было направлено более 600 тонн помощи.

Важным аспектом работы является патриотическое воспитание. На форуме были отмечены достижения программы «Успех в единстве поколений», в рамках которой организовали более двух тысяч мероприятий.