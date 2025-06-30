Ветераны «Спартака» обыграли футболистов из Звенигорода

Легенды московского «Спартака» провели дружественный матч против футбольных ветеранов из Звенигорода. Побороться на победу вышли звезды советского и российского футбола — Валерий Шмаров, Сергей Горлукович и Ринат Дасаев.
Спортсменов из Москвы сопровождал тренер Олег Романцев — с ним «Спартак» девять раз становился чемпионом России.
Команда «Спартак-Зенигород» состоит как из любителей, так и из профессионалов — людей самых разных увлечений и профессий. Играют в футбол заведующий детским отделением в городской поликлинике Василий Судьин, тренер юных футболистов спортшколы Звенигорода Юрий Задорожный. Два раза в неделю они тренируются в Ершово, а время от времени ездят на состязания в другие города.
Игра с москвичами завершилась со счетом 6:3 в пользу столичных ветеранов «Спартака». Следующая встреча с этими соперниками состоится в августе.
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