Ветераны совершили 192 бесплатные поездки на такси в Подмосковье за год | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:17 Ветераны совершили 192 бесплатные поездки на такси в Подмосковье за год Медиасток.рф

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Ветераны Московской области могут бесплатно ездить на такси. Так, в 2023 году этой возможностью воспользовались 192 человека, с начала текущего года — более 30. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Чтобы вызвать бесплатное такси для ветеранов Великой Отечественной войны, необходимо позвонить по номеру 122, в голосовом меню выбрать 5, сообщить оператору данные пассажира и указать маршрут поездки.

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Отмечается, что цель поездки может быть любой, а с ветераном бесплатно может поехать один сопровождающий. В месяц общая стоимость поездок не должна превышать тысячу рублей.

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