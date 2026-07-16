Ветераны проведут урок начальной военной подготовки в Раменском округе

Занятие пройдет 18 июля на территории бывшего санатория в поселке Дубовая Роща. Бойцы будут делиться тем, чему научились в самых непростых условиях.

Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа проведут урок для всех желающих. Они расскажут и покажут, как принимать решения в стрессе, как стабилизировать состояние пострадавшего до приезда медиков, как грамотно организовать действия группы. Это те навыки, которые не теряют актуальности ни в городе, ни за его пределами.

«Сила не только в физической подготовке — она в собранности и понимании, что делать. Когда рядом человек, который уже был в критической ситуации, ты не просто запомнишь движения, ты почувствуешь, как это работает на деле. Наша задача — дать эту уверенность, чтобы в момент, когда все растеряются, ты смог взять ответственность на себя», — отметил руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик.

Особое внимание на занятиях начальной военной подготовки ветераны боевых действий уделят основам тактической медицины и алгоритмам действий при чрезвычайных ситуациях.