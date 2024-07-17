Ветераны Лобни отметили 80-летие освобождения Белоруссии от фашистов
Ветераны «Боевого братства» и Совета ветеранов Лобни поучаствовали в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от фашистов. Организовал мероприятие Совет ветеранов округа Долгопрудный. Собравшихся ждали беседы, конкурсы и песни.
Встреча прошла 16 июля. На ней собрались ветераны из разных городов.
Участники вспоминали военные события, делились рассказами о боях и борьбе с врагом, участвовали в тематических конкурсах и пели белорусские песни.
Ветераны почтили память героев Великой Отечественной войны и отметили, что сегодня важно уважать и сохранять историческую память.
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