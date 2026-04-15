Ветераны космодрома провели урок для дошкольников в Одинцове

В Одинцовском музее прошло мероприятие, посвященное 65-й годовщине первого полета человека в космос. Ребята из детского сада № 54 посмотрели фильмы о полете Юрия Гагарина и запуске ракет с космодрома «Байконур».

О космосе и первых космонавтах детям рассказал полковник в отставке, ветеран космических войск, председатель Совета Одинцовского отделения ветеранов космодрома Байконур Владимир Федосов. Дошкольники увидели модели ракет и настоящий скафандр, который побывал в космосе.

С напутственным словом перед ребятами выступил генерал-майор в отставке, депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа, председатель Координационного совета по делам ветеранов Михаил Солнцев. Также на встрече присутствовал председатель совета ветеранов воинов-интернационалистов военно-стратегической операции «Анадырь» Владимир Саратовский.

В конце наградили Музейное объединение в лице директора Светланы Рохановой и ученого секретаря музея Николая Куликова памятными медалями.