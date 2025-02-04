Ветераны из Волоколамска побывали на экскурсии в глэмпинге у реки Колпяна

Сектор по туризму администрации Волоколамска организовал поездку для участников местной ветеранской организации. Пенсионеры побывали на базе отдыха недалеко от деревни Львово.

Участники экскурсии осмотрели территорию глэмпинга: 10 уютных домиков с банными чанами, зонами барбекю и детскими площадками. Также на территории есть русская баня и оборудованный пляж.

После для ветеранов провели чаепитие. На нем они поделились впечатлениями и узнали больше о концепции и создателе глэмпинга.

«Продолжаем поддерживать наших ветеранов и стараемся организовывать для них досуг самого различного формата. Посещение достопримечательностей соседних округов, культурные мероприятия, выезды на природу, где можно отдохнуть душой», — отметила начальник сектора по туризму администрации Волоколамского округа Ирина Комлякова.