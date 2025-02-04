Ветераны из Волоколамска побывали на экскурсии в глэмпинге у реки Колпяна

Пресс-служба администрации муниципального округа Волоколамск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Волоколамск

Сектор по туризму администрации Волоколамска организовал поездку для участников местной ветеранской организации. Пенсионеры побывали на базе отдыха недалеко от деревни Львово.

Участники экскурсии осмотрели территорию глэмпинга: 10 уютных домиков с банными чанами, зонами барбекю и детскими площадками. Также на территории есть русская баня и оборудованный пляж.

После для ветеранов провели чаепитие. На нем они поделились впечатлениями и узнали больше о концепции и создателе глэмпинга.

«Продолжаем поддерживать наших ветеранов и стараемся организовывать для них досуг самого различного формата. Посещение достопримечательностей соседних округов, культурные мероприятия, выезды на природу, где можно отдохнуть душой», — отметила начальник сектора по туризму администрации Волоколамского округа Ирина Комлякова.

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