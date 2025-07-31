Ветераны из Щелкова приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике

Местные ветераны легкой атлетики выступили на чемпионате России «Мастерс». Соревнования, прошедшие в Санкт-Петербурге, стали триумфальными для щелковских спортсменов, которые завоевали три медали в спортивной ходьбе на дистанции 10 километров.
Чемпионат России «Мастерс» — это мероприятие, которое собирает сильнейших легкоатлетов страны в возрасте от 35 лет и старше. В этом году соревнования привлекли рекордное количество участников — 720 человек. Участникам предстояло соревноваться в различных дисциплинах легкой атлетики.
Полина Новикова завоевала серебряную медаль в категории женщин 45+. Она преодолела дистанцию в десять километров. Екатерина Мясникова также стала обладательницей серебряной награды в категории женщин 35+. Лидером среди мужчин стал Дмитрий Кузнецов, руководитель щелковской группы ветеранов, который завоевал золотую медаль в категории 55+.
Жителям Серпухова рассказали о возможностях радиоастрономической обсерватории в Пущине
Серпухов стал членом Союза развития наукоградов России
Два человека погибли в аварии на ралли в Эквадоре
Умер театральный режиссер Роберт Уилсон
Еще 4 тротуара обустроят в Серпухове
Делегация женщин-работников КНДР посетила Ленинский округ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте