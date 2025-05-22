Ветераны из Подмосковья взяли золото на международной спартакиаде в Белоруссии

Сборная ветеранов из Московской области заняла первое место в общекомандном зачете на XI Международной спартакиаде в Белоруссии. Состязания прошли с 20 по 22 мая в Новополоцке Витебской области. Участники соревновались в семи видах спорта. Об этом передали в подмосковном Минспорта.

Золотую награду в соревнованиях по шахматам получил Аркадий Вуль из Мытищ. Среди женщин отличилась Татьяна Богумил из Реутова, она заняла второе место.

Сильнейшей в турнире по шашкам стала Наталья Колесникова из Электростали, а в настольном теннисе — жительница Дубны Инна Тихомирова. По той же дисциплине серебро получил земляк теннисистки Александр Калошин, добавили в ведомстве.

Красногорский бильярдист Александр Демакин забрал серебро.