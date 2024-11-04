Ветераны из Можайска возложили цветы к памятнику бойцам ВОВ под Смоленском

В преддверии 80-летия Великой Победы ветераны организовали поездку в Долину Славы — урочище вблизи дороги, идущей от рабочего поселка Уваровка в сторону села Семеновское. Здесь с января 1942 года по март 1943 года советские воины удерживали рубеж на границе Можайского района и Смоленской области. Битва унесла большое количество жизней. Фашисты во время отступления сожгли 47 деревень, семь из них восстановили в мирное время. Не существует больше Ивановки — места, где 18 февраля 1942 года погиб Герой России командир 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии Виктор Полосухин.

Ветераны посетили рукотворный мемориал на вершине Долины Смерти. Его воздвигли комсомольцы к 20-летию Победы в 1965 году. Они вспоминали, что землю сюда свозили машинами, а кто-то приносил горстки в платке.

Делегация возложила цветы к подножию рукотворного памятника, затем отправилась к мемориалу «Их было десять тысяч» на 141-м километре Минского шоссе. Завершили поездку в парке Победы в центре Можайска, где поклонились Вечному огню и могилам героев Великой Отечественной войны.

«Мы сегодня проехали по нашим святым местам, где тысячи красноармейцев, в большинстве совсем молодых людей, отдали свои жизни за наше светлое и мирное будущее. Эту традицию мы будем сохранять. Мы благодарим администрацию Можайского городского округа за предоставленный для этой поездки транспорт, цветы и, конечно, повседневное внимание к нам, ветеранам, что очень важно в непростое время», — сказала председатель Можайского совета ветеранов Нина Истратова.

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