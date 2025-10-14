Ветераны из Можайска приняли участие в военно-историческом фестивале
Делегация Можайского совета ветеранов во главе с председателем, депутатом Совета депутатов Ниной Истратовой приняла участие в военно-историческом фестивале «Москва за нами. 1941 год», который прошел на Бородинском поле по приглашению Томского землячества. В год 80‑летия Великой Победы в фестивале участвовали сибиряки, земляки Виктора Полосухина и представители региональных землячеств Москвы.
Томскую делегацию возглавил председатель правления землячества, ведущий инспектор Минобороны РФ генерал‑лейтенант Александр Шабанов.
В ходе торжественного церемониала у памятника «Танк Т‑34» можайские ветераны и их гости возложили живые цветы к подножию мемориала. Участников особенно впечатлила масштабная военно‑историческая реконструкция эпизодов Битвы за Москву.
В тот же день делегация посетила парк Победы в центре Можайска и возложила венок и цветы к могиле Виктора Ивановича Полосухина. В мероприятии приняли участие внук легендарного комдива Виктор Поняков и Алексей Говоров, внук Маршала Советского Союза Леонида Говорова. На митинге выступили Нина Истратова и генерал‑лейтенант Александр Шабанов.
Нина Истратова отметила, что Парк Победы с Вечным Огнем и некрополем героев — самое святое место в нашем городе. Она напомнила, что память о Викторе Полосухине живет в школьных музеях боевой славы и в ежегодных памятных мероприятиях: дне гибели — 18 февраля и дне рождения — 28 февраля.
Генерал‑лейтенант Александр Шабанов отметил заслуги сибиряков в годы Великой Отечественной войны и призвал молодежь брать с них пример.
«Воинству, которое сегодня выполняет задачи в ходе специальной военной операции, особенно пожелаю, чтобы они также, как их предки, добились победы, которую мы все ждем», — сказал он.
Организаторы и участники отметили важность подобных мероприятий для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма в молодом поколении.