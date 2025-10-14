Ветераны из Можайска приняли участие в военно-историческом фестивале

Делегация Можайского совета ветеранов во главе с председателем, депутатом Совета депутатов Ниной Истратовой приняла участие в военно-историческом фестивале «Москва за нами. 1941 год», который прошел на Бородинском поле по приглашению Томского землячества. В год 80‑летия Великой Победы в фестивале участвовали сибиряки, земляки Виктора Полосухина и представители региональных землячеств Москвы.

В ходе торжественного церемониала у памятника «Танк Т‑34» можайские ветераны и их гости возложили живые цветы к подножию мемориала. Участников особенно впечатлила масштабная военно‑историческая реконструкция эпизодов Битвы за Москву.

В тот же день делегация посетила парк Победы в центре Можайска и возложила венок и цветы к могиле Виктора Ивановича Полосухина. В мероприятии приняли участие внук легендарного комдива Виктор Поняков и Алексей Говоров, внук Маршала Советского Союза Леонида Говорова. На митинге выступили Нина Истратова и генерал‑лейтенант Александр Шабанов.