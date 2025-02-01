Ветераны из Можайска приняли участие в патриотическом мероприятии в Москве

Делегация членов Можайского совета ветеранов посетила храм Христа Спасителя в Москве. Там состоялось торжественное собрание в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады и концерт мужского хора «Русский формат».

Ветераны отправились в столицу при поддержке администрации Можайского муниципального округа. Председателей первичных организаций Можайского совета ветеранов там встретил и приветствовал исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров.

На собрании, посвященном обороне Ленинграда и 81-й годовщине полного снятия фашистской блокады, показали видеоприветствие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и зачитали приветственное обращение мэра Москвы Сергея Собянина. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами также тепло поприветствовал гостей мероприятия. Со своими докладами на собрании выступили священнослужители, историки и ученые.

Как рассказала председатель Можайского совета ветеранов Нина Истратова, представителей делегации впечатлили подготовленные спикерами материалы. Среди них, например, доклад ученых-историков Российского государственного архива социально-политической истории на тему «Общество и церковь на защите Ленинграда».

«В год подготовки и празднования юбилея Великой Победы эта поездка стала для наших ветеранов вдохновляющим событием, которое поможет нам с честью справиться со всеми поставленными перед можайской ветеранской организацией задачами. От души благодарим организаторов мероприятия, пригласивших нас, а также администрацию Можайского муниципального округа, которая помогла в организационных вопросах», — добавила она.

В конце мероприятия перед собравшимися выступил мужской хор «Русский формат».