Ветераны из Можайска почтили память святителя Тихона в храме Христа Спасителя

В день Благовещения Пресвятой Богородицы 19 ветеранов из Можайского муниципального округа отправились в Москву. В зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя состоялся концерт, посвященный 100-летию с дня смерти святителя патриарха Тихона.

Концерт «Хранитель церкви русской» собрал архипастырей, священников и верующих из разных епархий Русской православной церкви, а также общественников, деятелей культуры и искусства. Представителей из Можайска на мероприятие пригласило Патриаршее управление Московской митрополии Русской православной церкви при поддержке администрации Можайского муниципального округа и Можайского Совета ветеранов.

Собравшимся представили музыкально-литературную постановку, основанную на архивных материалах и свидетельствах современников. Зрители услышали фрагменты проповедей и пастырских воззваний святителя и увидели черно-белую хронику событий гонения на церковь и священнослужителей: осквернение мощей, изъятие богослужебных предметов, попыток раскола. Трагическую атмосферу тех событий подчеркивали звучавшие в зале произведения Сергея Рахманинова в исполнении оркестра, Московского синодального хора и коллективов из Московской и Санкт-Петербургской духовных академий.

В конце постановки присутствующим показали фотографии многих новомучеников и исповедников за православную веру, среди которых патриарх Тихон занимает особое место, как духовный вдохновитель и предстоятель Русской православной церкви.

«Большинство показанных и рассказанных эпизодов того страшного послереволюционного времени были трагичными, соответствовала им и музыка Рахманинова. Безусловно, духовный и жизненный подвиг святителя Тихона и многих новомучеников и исповедников российских вдохновляет и вселяет в души людей надежду на лучшее будущее для России и ее людей», — отметил член Президиума Можайского Совета ветеранов Михаил Минаев.

Телеканал «Культура» 13 апреля в 14:55 покажет в запись этой музыкально-литературной постановки. Ее увидят все, кто интересуется духовным наследием Русской православной церкви и историей страны.