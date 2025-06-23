Ветераны из Можайска побывали на митинге ко Дню памяти и скорби в Одинцове

Ветераны из Можайска почтили память героев Великой Отечественной войны на митинге у отреставрированного мемориального комплекса в деревне Акулово Одинцовского округа. Мероприятие посвятили подвигу 32-й стрелковой дивизии под командованием Героя России, полковника Виктора Ивановича Полосухина и бойцам 26-й отдельной фугасно-огненной Краснознаменной роты.

Солдаты этих подразделений в 1941 году остановили и разгромили в Одинцовском районе немецко-фашистские войска, которые отправлялись на Москву.

Памятный митинг посетили внук легендарного комдива Виктор Поняков, его супруга, член совета ветеранов 144 гвардейской Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии Юлия Евтух.

Венки к мемориалу возложили председатель Совета ветеранов в Можайске, почетный ветеран Подмосковья Нина Истратова и член Президиума Совета ветеранов Валентина Фомченко.

Почетный гражданин Можайского округа, краевед Лилия Волкова подарила потомкам Виктора Полосухина книгу, посвященную подвигам жителей в годы Великой Отечественной войны. Юлии Евтух вручила несколько номеров местной газеты, где рассказано о том, как жители города Воинской славы почтили память героя Бородина. Там же рассказано о работе Совета ветеранов по патриотическому воспитанию на примере подвига комдива Полосухина и его бойцов в самый трудный период Великой Отечественной войны, когда решалась судьба Москвы и всей страны.

«Наша школа расположена на улице имени Виктора Ивановича Полосухина. Поэтому поездка в Акулово для нас очень актуальна. Мы хотим переоформить наш школьный музей, расширяя экспозицию, посвященную Виктору Полосухину, добавив к ней подробную историю 32-й дивизии и продолжив ее до сегодняшнего дня. У нас в музее уже представлены семь героев СВО, воины 144-й Ельнинской мотострелковой дивизии. Несмотря на то, что эти ребята не жили в Можайске и у нас не учились, мы понимаем, что они своими подвигами продолжили бессмертную славу воинов-полосухинцев», — рассказала заслуженный учитель России, директор музея школы № 3 в Можайске Галина Цатнева.