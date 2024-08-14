Ветераны из Егорьевска сплели 500 маскировочных сетей для бойцов СВО

Около 20 человек ежедневно участвуют в плетении маскировочных сетей в Егорьевском совете ветеранов. С июня 2023 года пенсионеры изготовили 500 таких сетей.
Первые сети плели медленно, однако с каждым разом мастерство росло. С количеством сетей, отправленных на передовую с гуманитарных конвоем, увеличилось и число благодарностей, присланных из воинских подразделений.
Над юбилейной 500-й маскировочной сетью прочитали оберегающую воинов молитву. В ближайшее время с гуманитарным конвоем ее и еще 10 сетей доставят на передовую в Херсонскую область.
«Наши ветераны показывают, как надо сплочаться и как в любом возрасте можно помочь тем, кто сейчас на передовой. Бойцы СВО говорят, что самое ценное в гуманитарной помощи — это как раз маскировочные сети», — отметил заместитель главы городского округа Егорьевск Сергей Евстигнеев.