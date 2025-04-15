Ветераны «Боевого братства» из Балашихи организовали в ДНР встречу с космонавтами

Ветераны Балашихинского отделения «Боевого братства» Виталий Иванов, Юрий Улан и Павел Кузьмин ко Дню космонавтики организовали патриотические мероприятия. В рамках гуманитарной миссии космонавты и летчики, Герои России встретились с юными жителями Донецкой Народной Республики.

Мероприятие посетили Герой России Евгений Тарелкин, летчик-испытатель и Герой России Игорь Тарелкин, а также Людмила Тарелкина. Среди почетных гостей присутствовали сын летчика-космонавта Георгия Берегового, профессор Московского авиационного института Виктор Береговой и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Собравшиеся посетили выставку «Защитникам русской земли», посвященную 80-летию Великой Победы. В экспозиции представили картины и художественные работы, отражающие подвиги защитников Родины.

Модератором встречи выступила Уполномоченный по правам ребенка в Донецкой Народной Республике Элеонора Федоренко. Организаторы уверены, что подобные мероприятия вдохновляют молодежь на достижение новых высот и пробуждают интерес к науке и исследованиям.