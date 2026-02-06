Ветераны хоккея провели тренировку в Воскресенске

В Воскресенске прошла хоккейная тренировка для старшего поколения. Ее организовали в рамках проектов «Старшее поколение» и «Хоккейное долголетие».

5 февраля в ледовом дворце «Химик» собрались бывшие спортсмены и поклонники хоккея. Они провели совместную тренировку, чтобы поддержать форму и вспомнить игровые годы.

«Для участников это не просто спорт, а встреча друзей. Люди общаются, делятся воспоминаниями и следят за современным хоккеем», — рассказал координатор проекта «Хоккейное долголетие» Сергей Слепов.

Его коллега из проекта «Старшее поколение» Илья Донодин отметил, что такие встречи важны для здоровья и общения пожилых людей. Проекты помогают ветеранам оставаться активными и чувствовать свою связь с спортом.