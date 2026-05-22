Ветераны хоккея провели товарищеский матч в Воскресенске

Товарищеский матч по хоккею между представителями проекта «Старшее поколение» прошла 21 мая в ледовом дворце «Химик» в Воскресенске. Депутаты округа поздравили и наградили участников за активную жизненную позицию и любовь к спорту.

После матча депутаты пообщались с игроками и вручили им награды.

«Проект „Старшее поколение“ — это не только о поддержке, но и о том, чтобы каждый человек в любом возрасте мог заниматься любимым делом. Наши хоккеисты доказывают: возраст — не помеха для побед. Спасибо им за пример и энергию, которой они заряжают всех вокруг», — отметил депутат Совета депутатов Воскресенска Илья Донодин.

Участники получают возможность не только поддерживать физическую форму и навыки, но и общаться с единомышленниками, вспоминая яркие моменты хоккейной истории города. Для многих это не просто тренировка, а встреча старых друзей, возможность поделиться воспоминаниями о прошлых победах и поражениях, обсудить современные тенденции в хоккее.