Ветераны будут заниматься адаптивным спортом в Центре имени А. И. Мещерякова

В Центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде активно внедряют спортивную реабилитацию для ветеранов. Руководство учреждения подписало соглашения с несколькими федерациями спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Проходящие лечение военнослужащие могут заниматься практической стрельбой, футболом для незрячих, волейболом сидя, настольным теннисом для незрячих, классическим настольным теннисом, плаванием, водным поло и тренироваться в тренажерном зале. Эти активности доступны несмотря на различные травмы и заболевания. Спортсмены участвуют в соревнованиях лично и в составе сборных команд, завоевывая медали.

Такой вид реабилитации уже доказал свою эффективность. Некоторые ветераны за несколько месяцев занятий достигли значительных успехов и стали чемпионами. Подписание соглашений позволит расширить список видов спорта и вывести существующие на новый уровень.