Ветераны боевых действий из Подмосковья взяли 9 медалей на всероссийском турнире

Сборная ветеранов боевых действий из Подмосковья выступила на соревнованиях за Кубок Защитников Отечества, которые проходили с 24 по 26 октября в Ярославле. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, команда региона завоевала девять медалей — четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую.

Московскую область на турнире представляли десять спортсменов. В дисциплине «армрестлинг» подмосковные параатлеты взяли две золотые и две серебряные медали. Команда по волейболу сидя также стала лучшей в своей категории. В настольном теннисе спортсмены из Подмосковья завоевали полный комплект наград — золото, серебро и бронзу, а пловцы стали серебряными призерами.

В соревнованиях приняли участие около 100 ветеранов боевых действий из девяти регионов России — Калужской, Костромской, Московской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Вологодской и Ярославской областей. Участники состязались в плавании, пауэрлифтинге, армрестлинге, дартсе, настольном теннисе, пулевой стрельбе и волейболе сидя. Турнир проходил по федеральной программе «Спорт России».