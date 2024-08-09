Ветераны Байкало-Амурской магистрали из Можайска отметят 50-летие объекта

Ветеран из Можайска Гульзифа Сподинская участвовала в одном из самых крупных проектов Советского Союза — возведении Байкало-Амурской магистрали. В этом году она отметит 50-летия с начала стройки. Однако на объект ей удалось попасть не сразу.

Ветеран из Можайска Гульзифа Сподинская отметит День строителя вместе с бывшими коллегами. В молодости она освоили мужские профессии плиточника, маляра-штукатура, облицовщика-мозаичника и мечтала стать частью большой стройки Байкало-Амурской магистрали.

Уроженка Башкирии после восьмого класса поступила в Нефтекамское строительное училище. На тот момент уже строили БАМ и готовились к Олимпиаде-80. Гульзифа сразу после учебы не попала на большую стройку. Сначала ее отправили в город Арсеньеве Приморского края. Там она занималась отделкой квартир.

Вскоре эта работа ей надоела, и она отправилась к брату, который работал на механизированной колонне на Байкало-Амурской магистрали. Места удалось добиться не сразу, так как жилья для сотрудников не хватало, однако у нее получилось устроиться на строительно-монтажный поезд со словами: «Жить будешь в переполненном бараке, а спать — на полу». Юную Гульзифу это не испугало. Она нашла там друзей, увлеченно трудились и встретила будущего мужа. С ним она познакомилась в поездке делегации комсомольцев БАМа в дружественную тогда социалистическую Польшу. Молодые люди сыграли свадьбу в Дипкуне. Командир выделили им в качестве подарка полдома — роскошь для тех времен. Работы в Дипкуне для Гульзифы Спондинской не нашлось. Тогда она освоила профессию каменщика и стала единственной женщиной в бригаде из 17 человек.

В 1984 году ее отметили медалью «За строительство БАМа», множеством грамот и благодарностей, а приезжий московский художник написал ее портрет в рабочей каске на фоне стройки.

«Мы построили вокзалы, школы, торговые центры, котельные в поселках Дипкун и Тутаул. В 2010 году я ездила на БАМ и видела эти объекты. Они отлично сохранились, наша работа оказалась добротной, ведь делали мы ее на совесть!», — поделилась ветеран-строитель Гульзифа Сподинская.

В 1990 году строителям-бамовцам предложили переехать в Подмосковье. Гульзифа Сподинская выбрала Можайск, потому что ее первая учительница тепло рассказывала про родные края: природу, море и молоко. Гульзифа устроилась на ПМК-98 «Мособлстрой № 25». Она возводила дома в поселке МИЗ и в Можайске.

В Совете ветеранов Можайского округа уважают и ценят ветерана-строителя Байкало-Амурской магистрали и говорят, что в ней чувствуется настоящая «бамовская закалка».

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