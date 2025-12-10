Ветераны Афганистана провели встречу с кадетами в Воскресенске

Тематическое мероприятие организовали для воспитанников учебного корпуса Воскресенской кадетской школы в селе Конобеево. Им удалось пообщаться с участниками боевых действий в Афганистане.

С ребятами пообщались служивший в афганской разведроте Игорь Молодецкий, ветеран инженерно-саперных войск Василий Осипов и военный летчик Константин Воробьев. Сейчас Игорь преподает в этой же школе уроки труда и основ безопасности, Василий Осипов доставляет гумпомощь в зону СВО.

Ветераны ответили на вопросы школьников, а также рассказали о службе и фронтовом братстве.

«Мы живем в непростое время. Для подрастающего поколения такие встречи очень полезны. Ребята наглядно видят, с кого можно брать пример», — сказал Игорь Молодецкий.

Отметим, что в школе также открыты Парты героев. Они посвящены Александру Кускову, погибшему на Чеченской войне, и Александру Семенову, посмертно награжденному орденом Мужества в ходе СВО.