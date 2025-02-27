Ветерану ВОВ Василию Кашину вручили медаль «80 лет Победы» в Солнечногорске

Юбилейную медаль «80 лет Победы» вручили ветерану Великой Отечественной войны Василию Кашину в Солнечногорске. Первый заместитель главы округа Александр Кузьмин и депутат Совета депутатов Алексей Панкратов лично посетили ветерана, чтобы поздравить его с Днем защитника Отечества и передать награду.

Василий Кашин имеет множество боевых орденов. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в подавлении мятежа в Венгрии.

«Хотите узнать историю из первых уст и напитаться духом патриотизма, загляните к участнику тех страшных лет. Несмотря на преклонный возраст, они с привычным трепетом начнут рассказывать вам о войне, словно заново переживать те события, лишь изредка вытирая слезы. Но в каждом слове будет прослеживаться одно — любовь к своему Отечеству. Мы бесконечно благодарны ему за все испытания, которые он пережил ради нашей свободы», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Юбилейную медаль «80 лет Победы» Василию Кашину передали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Такую награду вручат 241 ветерану из Солнечногорска.