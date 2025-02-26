Ветерану ВОВ в Можайске присвоили звание почетного гражданина округа

Участнице знаменитого боя у деревни Рубежанка Калужской области Нине Копиной присвоили звание «Почетный гражданин Можайского муниципального округа». С событием ее поздравил глава муниципалитета.

Также глава Можайского округа Денис Мордвинцев передал Нине Степановне юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На фронт женщина отправилась в 1943 году.

Ветеран из Можайска служила в 139-й стрелковой Рославльской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. В невыносимых условиях она печатала боевые донесения и оперативные сводки.

В ночь с 13 на 14 сентября 1943 года ее однополчане отбивали атаки фашистских солдат и офицеров. Почти все погибли, но удержали высоту. После об этом написали песню «На безымянной высоте».

Нина Копина является обладателем ордена Отечественной войны I степени, медалей «За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга», «За взятие Берлина», «Георгий Жуков» и многих других.