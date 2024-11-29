Ветерану войны помогут с остеклением балкона в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск провел прием граждан в местном отделении «Единой России». К нему обратился участник Великой Отечественной войны Геннадий Курников с просьбой помочь с остеклением балкона после капитального ремонта крыши.

Как рассказал ветеран, проблема заключается в том, что из-за короткого козырька вода от дождей и талого снега попадает на открытую часть его балкона. Это создает неудобства и может негативно сказаться на состоянии квартиры.

«Мы объединим усилия с представителями бизнеса и поможем в проектном решении и остеклении балкона. Работы будут согласованы с компанией „Лидер Строй“, которая проводит капитальный ремонт фасадов в 2025 году», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.