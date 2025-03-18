Ветерану ВОВ из Подольска Сергею Косову исполнилось 99 лет

Сотрудники Подольской соцзащиты поздравили участника Великой Отечественной войны Сергея Косова с 99-летием. В Красную армию его призвали в октябре 1944 года.

Сергею Косову было 15 лет, когда началась война. Сначала его направили служить в Амурскую область, позже – в Китай.

После окончания войны Сергей Тимофеевич с отличием окончил индустриальный техникум и институт, после чего возглавлял службу технического контроля на оборонном предприятии в Подольске.

Косова наградили Орденом Отечественной Войны второй степени, Медалью Жукова и почетным Знаком «Фронтовик 1941-1945» за мужество и проявленный героизм.

У Сергея Тимофеевича двое детей, двое внуков и четверо правнуков.